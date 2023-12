Umgebautes Fahrzeug von Kinder- und Jugendhospiz geklaut - Fortuna reagiert fassungslos

„Wie tief will diese Menschheit eigentlich noch sinken!?“, schrieb Fortuna Düsseldorf am Freitag auf X (ehemals Twitter) und reagiert damit auf einen dreisten Diebstahl. Kurz vor dem Weihnachtsfest klauten Unbekannte den speziell rollstuhlgerecht umgebauten Sprinter des Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf.