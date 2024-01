2. Bundesliga heute: Rostock - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 27. Januar 2024, treffen der FC Hansa Rostock und der SV 07 Elversberg um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Dabei steht besonders der FC Hansa Rostock unter Druck, der erstmals einen Spieltag dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz beendet hat. Die Rostocker sind bereits fünf Spiele in Folge sieglos und konnten von den letzten zehn Zweitligaspielen nur eines gewinnen. Mit 17 Punkten aus den ersten 18 Spielen spielt Hansa Rostock eine seiner schwächsten Zweitliga-Saisons. Im Gegensatz dazu ist der SV Elversberg zum zweiten Mal in vier Zweitliga-Spielen in Serie sieglos, konnte aber in neun von zehn Spielen ungeschlagen bleiben.

Historische Bilanz und Spieler im Fokus

Die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen spricht für den FC Hansa Rostock. In den bisherigen drei Profifußballspielen konnte Rostock immer gegen Elversberg gewinnen. Im Hinspiel dieser Saison drehte Rostock die Partie durch zwei Tore in der 100. und 103. Minute. Besonders im Fokus steht dabei Juan José Perea, der im Hinspiel gegen Elversberg sein Debüt in der 2. Liga gab und die Partie mit zwei Toren in der Nachspielzeit zu einem 2:1-Sieg drehte. Allerdings konnte er seitdem mit 22 Abschlüssen nur noch einmal treffen und unterbot seinen Expected-Goals-Wert um 2.6 Tore. Bei Elversberg ist Luca Schnellbacher der Spieler, auf den man achten sollte. Er war beim 2:2 gegen Hannover 96 zum neunten Mal an einem Tor direkt beteiligt und führt sowohl die interne Torschützenliste als auch die Assistwertung an.

Trainer und Taktiken

Rostocks Trainer Mersad Selimbegovic blieb wie schon seine sechs unmittelbaren Vorgänger bei seinem BL2-Debüt für den Klub aus Mecklenburg-Vorpommern sieglos. In diesem Zeitraum verlor allerdings nur Alois Schwartz seine ersten beiden Zweitligaspiele als Hansa-Trainer. Taktisch könnte das Spiel durch hohe Ballgewinne entschieden werden. Die SV Elversberg erzielte in dieser Zweitliga-Saison fünf Tore nach hohen Ballgewinnen, während der FC Hansa Rostock nach solchen Ballgewinnen noch nicht traf. Zudem traf Elversberg in dieser Saison achtmal von außerhalb des gegnerischen Strafraums, während Rostock so bereits sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken sich auf das heutige Spiel auswirken werden.

Wird FC Hansa Rostock gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

