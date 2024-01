2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Braunschweig will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen Magdeburg ausbauen. Letzte Woche gewann Braunschweig gegen Holstein Kiel mit 2:1. Somit nimmt Eintracht Braunschweig mit 17 Punkten den 16. Tabellenplatz ein. Der 1. FC Magdeburg hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man die SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte Magdeburg einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.