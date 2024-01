2. Liga: FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig (Samstag, 13:00 Uhr)

Der FC Schalke 04 bekommt es am Samstag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Am vergangenen Spieltag verlor S04 gegen den 1. FC Kaiserslautern und steckte damit die elfte Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0. Somit belegt Eintracht Braunschweig mit 20 Punkten den 16. Tabellenplatz. Eintracht Braunschweig kam im Hinspiel gegen Schalke zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

In der Fremde bleibt der große Erfolg weiterhin aus: Bisher holte Braunschweig auswärts nur sechs Zähler. Insbesondere an vorderster Front kommt Eintracht Braunschweig nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Mit vier Siegen in Folge ist Braunschweig so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.