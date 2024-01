2. Liga: FC Schalke 04 – Hamburger SV, 0:2 (0:2)

Immanuël Pherai brachte den Hamburger SV in der 22. Minute nach vorn. Mit dem linken Fuß baute László Bénes den Vorsprung des HSV in der 35. Minute aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Blendi Idrizi war nach Wiederbeginn Ron Schallenberg für S04 im Spiel. In der 65. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Bryan Lasme und Lino Tempelmann auf den Platz und ersetzten Keke Topp und Tobias Mohr. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Hamburg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.