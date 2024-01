2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli, 1:2 (0:2)

Ein Doppelpack brachte den FC St. Pauli in eine komfortable Position: Marcel Hartel war gleich zweimal zur Stelle (16./26.). Die Hintermannschaft der Fortuna ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 61. Minute stellte das Heimteam personell um: Per Doppelwechsel kamen Christoph Daferner und Felix Klaus auf den Platz und ersetzten Ísak Jóhannesson und Jona Niemiec. Vor 52.000 Zuschauern keimte bei Düsseldorf dank des Anschlusstreffers von Christos Tzolis aus der 83. Minute noch einmal Hoffnung auf. Obwohl St. Pauli nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Fortuna Düsseldorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.