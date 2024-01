2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft Fortuna Düsseldorf auf den FC St. Pauli. Gegen Hertha BSC war für die Fortuna im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Zuletzt holte St. Pauli einen Dreier gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0). Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 0:0 getrennt.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Düsseldorf stets gesorgt, mehr Tore als die Heimmannschaft (39) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Zuletzt lief es erfreulich für Fortuna Düsseldorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.