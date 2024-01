2. Liga: Hamburger SV – Karlsruher SC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der HSV will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Karlsruhe punkten. Hinter Hamburg liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den FC Schalke 04 verbuchte man einen 2:0-Erfolg. Letzte Woche siegte der KSC gegen den VfL Osnabrück mit 2:1. Damit liegt der Karlsruher SC mit 24 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Auf des Gegners Platz hat Karlsruhe noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Sechs Erfolge, sechs Unentschieden sowie sechs Pleiten stehen aktuell für den Karlsruher SC zu Buche. Zuletzt lief es recht ordentlich für den KSC – elf Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.