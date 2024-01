2. Liga: Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf, 2:2 (2:1)

Haris Tabakovic brachte den Gast in der 30. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause traf Ísak Jóhannesson für Fortuna Düsseldorf (44.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 42.902 Zuschauern markierte Derry Scherhant das 2:1. Zur Pause war Hertha BSC im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Christos Tzolis sicherte der Fortuna nach 50 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. In der 59. Minute stellte die Hertha personell um: Per Doppelwechsel kamen Aymane Barkok und Márton Dárdai auf den Platz und ersetzten Smail Prevljak und Marc Oliver Kempf. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und Düsseldorf spielten unentschieden.