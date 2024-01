2. Liga: Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig (Freitag, 18:30 Uhr)

Das Heimteam rangiert mit 35 Zählern auf dem ersten Platz des Tableaus. Die Stärke der Störche liegt in der Offensive – mit insgesamt 33 erzielten Treffern. Kiel förderte aus den bisherigen Spielen elf Siege, zwei Remis und vier Pleiten zutage. Holstein Kiel scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Auf des Gegners Platz hat Braunschweig noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Mit lediglich 14 Zählern aus 17 Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt Braunschweig nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto von Eintracht Braunschweig gehen. Bisher verbuchte Eintracht Braunschweig viermal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und elf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Braunschweig konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.