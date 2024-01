2. Liga: Karlsruher SC – VfL Osnabrück, 2:1 (1:1)

Christoph Kobald traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Karlsruhe (4.). Dave Gnaase schoss für Osnabrück in der 24. Minute das erste Tor. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Durch einen Rechtsschuss von Marvin Wanitzek gelang dem Karlsruher SC das Führungstor. In der 64. Minute stellte der VfL Osnabrück personell um: Per Doppelwechsel kamen Lars Kehl und Charalambos Makridis auf den Platz und ersetzten Robert Tesche und Athanasios Androutsos. Unter dem Strich verbuchte der KSC gegen den Gast einen 2:1-Sieg.