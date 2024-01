2. Liga: SV 07 Elversberg – Hannover 96, 2:2 (0:1)

Die 8.150 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Nicolo Tresoldi brachte 96 bereits in der achten Minute in Front. Elversberg war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 1:1 der Heimmannschaft bejubelte Jannik Rochelt (57.). Frederik Jäkel traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für SV 07 Elversberg (60.). Hannover drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Håvard Nielsen und Cedric Teuchert sorgen, die per Doppelwechsel für Kolja Oudenne und Andreas Voglsammer auf das Spielfeld kamen (65.). In der 69. Minute sicherte Tresoldi seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Elversberg und Hannover 96 spielten unentschieden.