2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Hertha BSC (Samstag, 13:00 Uhr)

Gegen Hertha BSC soll Wiesbaden das gelingen, was der Heimmannschaft in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Am vergangenen Sonntag ging die SV Wehen Wiesbaden leer aus – 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Das letzte Ligaspiel endete für die Hertha mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen Fortuna Düsseldorf. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Wiesbaden siegte nur knapp mit 1:0.