27.800 Euro Geldstrafe für Hertha BSC

Zweitligist Hertha BSC muss wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger Geldstrafen in Gesamthöhe von 27.800 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). In der Partie bei Hansa Rostock (0:0) am 5. November 2023 hatten die Hertha-Fans ebenso Pyrotechnik abgebrannt wie am 11. November gegen den Karlsruher SC (2:2).