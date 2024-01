Hertha leiht Barkok aus Mainz aus

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich mit Mittelfeldspieler Aymen Barkok verstärkt. Der 25-Jährige kommt per Leihe bis zum Saisonende vom Bundesligisten FSV Mainz 05. Bei den Rheinhessen absolvierte er in der laufenden Saison 13 Pflichtspielen, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.