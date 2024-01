Kiel-Kapitän glaubt an Aufstiegschance

Kapitän Philipp Sander von Zweitliga-Spitzenklub Holstein Kiel glaubt an den ersten Bundesliga-Aufstieg der Störche in diesem Jahr. "Weil ich keine Argumente habe, die dagegensprechen. Ich bin sehr positiv gestimmt. Wir sind eine junge Truppe, haben Bock und in der Hinrunde die Basis dafür gelegt", sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview des Portals Transfermarkt.de.