Kiel patzt gegen Braunschweig - Osnabrück verliert Anschluss

Die Serie gerissen, die Tabellenführung in Gefahr: Holstein Kiel ist denkbar schlecht in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der Spitzenreiter unterlag dem Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig 1:2 (1:1) und kassierte damit erstmals seit sieben Ligaspielen wieder eine Niederlage. Im weiteren Verlauf des Spieltags könnte der FC St. Pauli an Kiel vorbeiziehen.