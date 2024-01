Magdeburg verpflichtet Nadjombe aus Köln

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste von Außenverteidiger Pierre Nadjombe gesichert. Der 20-Jährige wird zum 1. Juli von der Zweitvertretung des 1. FC Köln verpflichtet, wie der FCM am Donnerstag mitteilte. In der Regionalliga bestritt Nadjombe in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt 48 Spiele für die U23 der Geißböcke.