Rechtsverteidiger Androutsos wechselt nach Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat einen neuen Rechtsverteidiger. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt gab, wechselt der ehemalige griechische Nationalspieler Athanasios Androutsos von Olympiakos Piräus an die Bremer Brücke. Der 26-Jährige ist bereits im Trainingslager in Oliva/Spanien angekommen.