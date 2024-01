Schalke: Churlinov könnte schon zum Einsatz kommen

Churlinov war am Dienstag vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley bis zum Saisonende ausgeliehen worden - mit einer Kaufoption. Der Nordmazedonier hatte bereits in der Aufstiegssaison 2021/22 für die Königsblauen gespielt. Der 23-Jährige hat bislang zweimal in Gelsenkirchen trainiert, nach dem Abschlusstraining will Geraerts entscheiden, ob er auf dem Betzenberg bereits zum Kader gehört.