Sieg im Spitzenspiel: Fürth zieht an Kiel vorbei

Die SpVgg Greuther Fürth hat seine Aufstiegsambitionen in der 2. Bundesliga untermauert. Im Spitzenspiel siegten die Kleeblätter mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel und zogen damit in der Tabellen dank der besseren Tordifferenz an den Norddeutschen vorbei. Für Herbstmeister Kiel war es hingegen bereits die dritte Niederlage in Serie.