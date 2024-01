St. Pauli baut Tabellenführung aus - Schalke wankt

Hartel war für St. Pauli mit einem Doppelpack zum wiederholten Mal wichtigster Mann. Eine "sensationelle Saison" bescheinigte Sport-Geschäftsleiter Andreas Bornemann seinem Schlüsselspieler. Der offensive Wirbelwind verwandelte in der ersten Hälfte einen Handelfmeter (16.) und traf nur zehn Minuten später per Kopf (26.) - mit 20 Torbeteiligungen in 19 Spielen führt er die ligaweite Scorerliste an.