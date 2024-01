St. Pauli löst Kiel an der Spitze ab

Der FC St. Pauli hat den Patzer von Holstein Kiel genutzt und sich an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Hamburger bezwangen den kriselnden 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0). Elias Saad (34.) und Marcel Hartel (64.) trafen für die Millerntor-Elf. Allerdings vergab der FCK in der zweiten Halbzeit viele hochkarätige Chancen.

St. Pauli ist damit auch zum Rückrundenstart weiterhin ungeschlagen. Am Freitag hatten die Kieler Störche überraschend 1:2 gegen Eintracht Braunschweig verloren und wertvollen Boden im Aufstiegsrennen eingebüßt.

Von Beginn an waren die Gastgeber am Drücker, erarbeiteten sich die ersten Chancen. Hartel (1.) und Manolis Saliakas (3.) besaßen die ersten Gelegenheiten. Die Roten Teufel, seit nunmehr neun Spielen in Folge ohne Sieg, hatten Mühe, sich des Ansturms der Norddeutschen zu erwehren.