Tillmann zu S04: "Werden gezwungen sein, etwas zu machen"

Dabei kommt für den 40-Jährigen potenziell auch der Verkauf der bisher unberührten Marketing- und Cateringrechte in Frage. "Ich komme von außen herein, stehe allem neutral gegenüber und sage: Lasst uns alle Optionen auf den Tisch legen", so Tillmann, der seinen neuen Posten am 1. Januar antrat. Ein neuer Hauptsponsor muss ebenfalls gefunden werden, der Vertrag mit Veltins endet Ende Juli.