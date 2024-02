2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr trifft der SV Wehen Wiesbaden auf den SC Paderborn 07 in der 2. Bundesliga. Die Wiesbadener haben in der Vergangenheit in der 2. Liga noch kein Spiel gegen Paderborn gewinnen können, allerdings haben sie das letzte Heimspiel in der 3. Liga im Dezember 2017 mit 4:1 für sich entschieden. In der aktuellen Saison mussten sie jedoch eine 1:2 Niederlage in Paderborn hinnehmen. Der SV Wehen Wiesbaden konnte nur eines der letzten neun Zweitliga-Spiele gewinnen, während Paderborn nach drei ungeschlagenen Spielen eine 0:4 Niederlage gegen Kiel hinnehmen musste.

Trotz der jüngsten Niederlage präsentiert sich Paderborn auswärts stark und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Die Mannschaft könnte erstmals seit Frühjahr 2023 wieder in vier Auswärtsspielen in Folge unbesiegt bleiben. Ein Schlüsselspieler könnte dabei David Kinsombi sein, der in diesem Jahr bereits zwei Tore in drei Zweitliga-Spielen erzielt hat und in seinen zwei Startelfeinsätzen gegen die SV Wehen Wiesbaden dreimal traf. Auf der anderen Seite hat Wehen Wiesbaden nur eines ihrer letzten sechs Heimspiele verloren und blieb zuletzt zweimal ungeschlagen. Allerdings wird der SVWW ohne ihren Top-Zweikämpfer Aleksandar Vukotic auskommen müssen, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt.

Spielstil und Taktik

Interessant ist auch der Spielstil beider Mannschaften. Der SC Paderborn hat in dieser Saison 51 Sequenzen aus dem offenen Spiel mit mindestens zehn Pässen erspielt, die jeweils in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten. Nur der FC St. Pauli hat mehr solcher Sequenzen. Die SV Wehen Wiesbaden hingegen ließ die meisten solcher Sequenzen zu und auch die meisten gegnerischen Schüsse der Liga, kassierte aber nur die zweitwenigsten Gegentore. Beide Mannschaften gewinnen den Ballbesitz im Schnitt sehr tief in der eigenen Hälfte, was auf eine eher defensive Ausrichtung hindeutet. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Spielweise erfolgreicher umsetzen kann und ob Wehen Wiesbaden den Heimvorteil nutzen kann, um endlich den ersten Sieg gegen Paderborn in der 2. Bundesliga einzufahren.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

