2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC, 0:4 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Lautern und den KSC ohne Torerfolg in die Kabinen. Marvin Wanitzek brachte den 1. FC Kaiserslautern in der 51. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Igor Matanović den Vorsprung von Karlsruhe in der 58. Minute aus. Gleich drei Wechsel nahm FCK in der 62. Minute vor. Ben Zolinski, Filip Kaloč und Richmond Tachie verließen das Feld für Dickson Abiama, Julian Niehues und Aaron Opoku. In der 81. Minute legte Nebel mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des Karlsruher SC nach. Wenig später kamen Daniel Brosinski und Marco Thiede per Doppelwechsel für Wanitzek und Sebastian Jung auf Seiten des Gasts ins Match (83.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Budu Zivzivadze für einen Treffer sorgte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der KSC Lautern 4:0.