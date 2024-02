2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock, 2:0 (2:0)

Felix Klaus brachte die Hansa in der 16. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 18. Minute legte Ao Tanaka mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten von Fortuna Düsseldorf nach. Die Hintermannschaft von Rostock ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 78. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Sveinn Guðjohnsen und Kai Pröger auf den Platz und ersetzten Júnior Brumado und Nils Fröling. Gleich drei Wechsel nahm die Fortuna in der 89. Minute vor. Tanaka, Christos Tzolis und Klaus verließen das Feld für King Manu, Marlon Mustapha und Jona Niemiec. Den Grundstein für den Sieg über FC Hansa Rostock legte Düsseldorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.