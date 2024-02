2. Liga: Hamburger SV – SV 07 Elversberg, 1:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer von Ransford Königsdörffer in der 53. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. In der 64. Minute stellte Hamburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Łukasz Poręba und Anssi Suhonen auf den Platz und ersetzten Ludovit Reis und Königsdörffer. SV 07 Elversberg stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Joseph Boyamba, Thore Jacobsen und Paul Stock für Arne Sicker, Paul Wanner und Semih Sahin auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Hamburger SV und Elversberg aus.