2. Liga: Holstein Kiel – FC St. Pauli, 3:4 (0:3)

Oladapo Afolayan traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für St. Pauli (11.). Marcel Hartel beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (34.). Das 3:0 des Tabellenführers stellte Afolayan per Rechtsschuss sicher. In der 36. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Der FC St. Pauli hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der Halbzeit nahm Kiel gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Joshua Mees und Philipp Sander für Steven Skrzybski und Marvin Schulz auf dem Platz. Für das 1:3 der Gastgeber zeichnete Shuto Machino verantwortlich (53.). Mit dem 4:1 von Metcalfe für St. Pauli war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Mees verkürzte für Holstein Kiel später in der 65. Minute mit einem Rechtsschuss auf 2:4. Durch einen Linksschuss von Alexander Bernhardsson kamen die Störche noch einmal ran (82.). Am Schluss schlug der FC St. Pauli Kiel mit 4:3.