2. Liga: SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft der SC Paderborn 07 auf die Fortuna. Zuletzt spielte der SCP unentschieden – 0:0 gegen den VfL Osnabrück. Der letzte Auftritt von Düsseldorf verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Paderborn siegte mit 2:1.

Die Saison des Gastgebers verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der SC Paderborn 07 acht Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen verbucht. In den letzten fünf Partien rief der SCP konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Angriffsreihe von Fortuna Düsseldorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 40 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der bisherige Ertrag der Gäste in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen.