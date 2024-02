2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg, 2:1 (1:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 18.000 Zuschauern bereits flott zur Sache. Sebastian Andersson stellte die Führung des Club her (8.). Armindo Sieb schoss für Fürth in der 27. Minute das erste Tor. Nürnberg schwächte sich schon früh, als Jens Castrop mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Can Uzun war nach Wiederbeginn Johannes Geis für den 1. FC Nürnberg im Spiel. Der Treffer von Sieb zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass SpVgg Greuther Fürth im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (56.). In der 79. Minute stellte der Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Marco Meyerhöfer und Dennis Srbeny auf den Platz und ersetzten Simon Asta und Sieb. Als Schiedsrichter Robert Schröder die Partie abpfiff, reklamierte die SpVgg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.