2. Bundesliga: Torwart-Doppelpatzer kostet KSC gegen Aufsteiger Punkte

Auch aufgrund zweier Fehler von Torwart Patrick Drewes hat der Karlsruher SC einen perfekten Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Durch das 2:2 (1:0) gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden ließ das Team von Trainer Christian Eichner am Freitagabend nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder Punkte liegen und verpasste damit auch, sich noch näher an die Aufstiegsränge heranzupirschen.