Funkel von Pokal-Halbfinale überrascht

Das Halbfinale im DFB-Pokal findet am 2. oder 3. April gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach oder beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken statt. Das Viertelfinale zwischen den beiden Mannschaften wird am 12. März nachgeholt.

Das Endspiel in Berlin am 25. Mai könnte für Funkel ein toller Abschluss in Kaiserslautern sein, denn einen längerfristigen Verbleib schloss er aus. "Das ist zeitlich begrenzt. Das war in Köln auch schon so. Ich hoffe, dass ich das ähnlich erfolgreich beenden kann wie in Köln", sagte Funkel. Vielleicht sogar mit einem Pokaltriumph.