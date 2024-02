Boss kündigt an: Schalke drohen harte Konsequenzen

Meldungen über einen drohenden Lizenzentzug für den Fall eines Abstiegs in die 3. Liga wollte Tillmann nicht kommentieren. "Das sind alles Spekulationen. Fakt ist, dass wir im Sinne der professionellen Führung eines Vereins zum aktuellen Zeitpunkt einige Annahmen treffen müssen, was in einem Szenario 3. Liga passieren würde", sagte der 40-Jährige. Der Klub müsse sich unter anderem damit beschäftigen, was ein möglicher Verlust von Sponsoren für den Umsatz bedeuten würde.