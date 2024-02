"Unbelasteter" Kind kritisiert "elende Spekulationen"

Geschäftsführer Martin Kind von Zweitligist Hannover 96 hat sich angesichts der "Fadenkreuz-Plakate" mit seinem Konterfei im Stadion unbeeindruckt gezeigt. "Ich nehme das kaum noch zur Kenntnis", sagte der 79-Jährige in der ARD-Sendung "Hart aber fair" am Montagabend: "Der liebe Gott hat mir gute Gene mitgegeben, dass mich das nicht belastet." Gleichwohl seien diese Plakate "nicht akzeptabel".

Auch in der ARD verweigerte Kind eine Aussage zu seinem Stimmverhalten und legte sein Votum nicht offen. Er wolle sich an den "elenden Spekulationen" nicht beteiligen, sagte Kind, der sich an die "Spielregeln halten" wolle, auf die geheime Abstimmung und die erreichte Zwei-Drittel-Mehrheit verwies.