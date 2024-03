2. Bundesliga: Hannover rettet Punkt gegen K‘lautern

Auch Hannover 96 schwächelt im Verfolgerfeld der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen kamen am 26. Spieltag gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern nur zu einem 1:1 (0:0), der Rückstand auf Rang drei beträgt nach dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg zunächst drei Punkte - gewinnt der Hamburger SV am Sonntag (ab 13.30 Uhr im Liveticker) gegen Wehen Wiesbaden, sind es vier Zähler.