2. Bundesliga: Neuer Vertrag? St.-Pauli-Boss gibt Hürzeler-Update

Der FC St. Pauli ist auf dem besten Weg, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Trotz der 1:3-Niederlage am Freitagabend beim FC Schalke 04 sind die Kiezkicker weiterhin Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Der Vertrag von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler läuft allerdings am Saisonende aus. St.-Pauli-Boss Oke Göttlich hat sich nun zu der Zukunft seines Coaches geäußert.

Nach der zweiten Liganiederlage stellte Göttlich klar: „Es wird keine Deadline geben, es gibt auch keine Deadline.“ Er betonte, dass sich der Klub sehr darüber freue, mit Hürzeler zusammenzuarbeiten. „Bei besonders erfolgreichen Menschen dauern Vertragsverlängerungen immer länger, als man sich das denkt“, erklärte Göttlich, der zugleich betonte: „Aber das ist diese Person wert, die diesem Verein sehr viel gibt.“

In der Vergangenheit haben beide Parteien schon bekräftigt, jeweils verlängern zu wollen. Wie die Bild berichtet, hakt es allerdings aktuell wohl noch an einer Ausstiegsklausel für die erste Bundesliga, die Hürzelers Berater im Vertrag verankern will. Für den Verein soll diese Klausel inakzeptabel sein.

„Lassen uns nicht vom unserem Weg abbringen“

Auf die Gerüchte, dass die Verhandlungen bereits gescheitert sind, reagierte Göttlich am Freitagabend gelassen: „Wir lassen uns nicht von Gerüchten, die links oder rechts aufkommen, von unserem Weg abbringen.“

Die aktuell ungewisse Zukunft seines Trainers sorgt für Unklarheit bezüglich der Planung für die kommenden Spielzeit. Der St. Pauli-Boss erklärte diesbezüglich, dass er in den vergangenen zehn Jahren sehr häufig Unsicherheiten erlebt habe.

Hürzeler von Zukunftsfrage genervt

Er meinte zudem: „Der FC St. Pauli fährt immer gut damit, dass er für alle Herausforderungen gewappnet ist. Bisher ist uns das einigermaßen beständig gelungen. In diesem Jahr würde ich mich freuen, wenn uns das erfolgreich gelingt. Ich bin da absolut tiefenentspannt.“