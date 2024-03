FCN beendet Negativserie - Uzun trifft erneut

Sebastian Andersson (23.) brachte die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel, die zuletzt auch das Derby in Fürth verloren hatte, per Kopf in Führung. Toptalent Can Uzun erhöhte per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+1). Für den 18-Jährigen war es bereits das 12. Saisontor. Rayan Philippe (57.) verkürzte nur noch.