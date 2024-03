Hürzeler über Nürnbergs Uzun: "Besonderer Spieler"

Fabian Hürzeler sieht in dem Sturmtalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg einen „besonderen“ Spieler. „Er hat Spielmacherqualitäten. Er kann den letzten Pass spielen, kann selber sehr torgefährlich werden und hat einen sehr guten Abschluss“, sagte der Trainer von Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli vor dem Duell beim „Club“ am Samstag (13.00 Uhr/Sky).