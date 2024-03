Schalke gelingt Befreiungsschlag - Kiel rettet Punkt

Ausgerechnet gegen Spitzenreiter FC St. Pauli ist Schalke 04 im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Durch einen Doppelpack von Yusuf Kabadayi bezwangen die Königsblauen die Hamburger mit 3:1 (1:0) und machten mit dem dritten Heimsieg in Folge wieder einmal ihre katastrophalen Auswärtsauftritte wett.

Holstein Kiel rettete nach einem starken Comeback einen wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen. Eine Woche nach dem 3:4 gegen St. Pauli errang der Tabellenzweite bei Hertha BSC in letzter Sekunde ein 2:2 (0:2). Der direkte Aufstiegsplatz der Störche ist dennoch in akuter Gefahr, diesen könnte der Hamburger SV mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück übernehmen.

Der 20-jährige Kabadayi war mit seinen Toren (44./73.) der Matchwinner für die Schalker, die den neunten Saisondreier und den Sprung auf den 13. Tabellenplatz feierten - mit vorerst sieben Punkten Abstand zum Relegationsrang. Zudem traf Kenan Karaman (90.+2). St. Pauli verkürzte zwischenzeitlich durch Elias Saad (89.), kassierte aber die zweite Saisonniederlage, liegt aber noch mit komfortablem Polster auf Aufstiegskurs.

Schalke-Trainer Karel Geraerts, der nach drei Auswärtspleiten in Folge mit indiskutablen Leistungen massiv in die Kritik geraten war, krempelte sein Team gegenüber dem 0:3-Debakel in Magdeburg mit fünf Wechseln und der Rückkehr zur Viererkette um. Bei beiden Toren war Simon Terodde beteiligt: Erst ließ er eine Hereingabe von Thomas Ouwejan durch, Kabadayi drückte den Ball über die Linie. Dann scheiterte der Zweitliga-Rekordtorschütze an Keeper Nikola Vasilj, Kabadayi staubte zum 2:0 ab.

