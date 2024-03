Spitzenreiter St. Pauli siegt in Nürnberg

Der FC St. Pauli hat den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Der Spitzenreiter gewann am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0) und hat aktuell elf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf (43) auf dem Relegationsplatz drei. Diesen könnte am Sonntag der Hamburger SV (41) mit einem Sieg gegen Wehen Wiesbaden zurückerobern.