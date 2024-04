HSV: Baumgart würde Moukoko persönlich abholen

Kein Wunder, dass Trainer Steffen Baumgart sich in der Offensive einen Neuzugang mit Killerinstinkt vorstellen kann. Dabei hat der 52-Jährige den bei Borussia Dortmund aktuell auf dem Abstellgleis stehenden Youssoufa Moukoko auf dem Zettel.

Moukoko zum HSV? „Frage ist, ob er das will“

Für Baumgart ist der 19-Jährige das Zünglein an der Waage. „Die Frage ist eher, ob er sich das zutraut und das auch will“, so der Trainer des Tabellenvierten . Generell ist Baumgart Fan von Moukoko, der beim BVB einen Vertrag bis 2026 hat. Gerüchten zufolge wäre Dortmund einer Leihe Moukokos allerdings nicht abgeneigt.

„Dass ich über ihn nachgedacht habe, ist kein Geheimnis und dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, kann ich sagen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte mit ihm ins Gespräch zu gehen, würde ich und wir das sehr gern machen“, verriet Baumgart, der schon als Trainer des 1. FC Köln Interesse an Moukoko bekundet hatte.

Moukoko kam in dieser Bundesliga-Saison bei 16 Einsätzen für die Schwarz-Gelben auf drei Tore und hat ein besonderes Verhältnis zu Hamburg. Von 2014 bis 2016 kickte Moukoko in der Jugend an der Elbe - beim HSV-Rivalen FC St. Pauli.