Lauterns Überflieger landen hart

Lauterns Trainer Friedhelm Funkel nahm nach dem 2:0 im Pokal in Saarbrücken vier Wechsel vor. Die Frische tat seinem Team gut, die Gäste spielten auf Augenhöhe mit dem Aufstiegsaspiranten, der auf den erkrankten Toptorjäger Robert Glatzel verzichten musste.

Auch in der zweiten Halbzeit wogte das Geschehen hin und her. Benes traf erneut den Pfosten (49.), auf der anderen Seite scheiterte Almamy Toure zweimal an HSV-Torwart Matheo Raab (60.). Im Gegenzug fiel das 2:1.