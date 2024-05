Berufung abgewiesen: Rostock muss 20.000 Euro zahlen

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock wird zur Kasse gebeten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, hat das Bundesgericht die Berufungen des Vereins und des DFB-Kontrollausschusses gegen ein vorheriges Urteil abgewiesen. Am 22. März war Hansa zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt worden.