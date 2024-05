Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Anton Bäuerle aus dem Nachwuchs des deutschen Meisters Bayer Leverkusen ablösefrei verpflichtet. Das teilten die Ostwestfalen am Samstag mit. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler soll in Paderborn über das U21-Team des früheren Erstligisten an den Profikader herangeführt werden. Zur Laufzeit von Bäuerles Vertrag an der Pader machte der SCP keine Angaben.