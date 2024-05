"Respektlos": Aufwärm-Ärger beim Hamburger Stadtderby

Auch rund eine Stunde nach Abpfiff des hochintensiven Stadtderbys zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli kochten die Emotionen auf hoher Flamme. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an den 1:0-Erfolg des HSV lieferten sich die Trainer Steffen Baumgart und Fabian Hürzeler einen verbalen Schlagabtausch.

"Das ist auch eine Art von Respekt, dass ich nicht in die Übung eines Gegners reinlaufe, der da gerade Kreis spielt. Klare Ansage", sagte Baumgart. Was den HSV-Trainer erzürnte, war eine Szene vor der Partie: Spieler vom Aufstiegskandidaten aus St. Pauli hatten Teile ihres Aufwärmprogramms in der Hälfte des HSV absolviert. Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung auf dem Spielfeld.