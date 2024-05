Schalke: Geraerts will als Trainer weitermachen

Karel Geraerts will in der kommenden Saison als Trainer des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 weitermachen. Das sagte der Belgier laut Medienberichten nach dem 0:2 (0:0) am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth. Er habe einen Vertrag und sei „glücklich“ auf Schalke. „Wir sehen uns am 24. Juni wieder“, ergänzte er mit Blick auf den Trainingsstart.