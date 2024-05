Schalke sortiert Quartett aus!

Schalke 04 trennt sich nach einer unbefriedigenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga von mehreren Profis. Wie die Königsblauen zwei Tage vor dem sportlich bedeutungslosen Saisonabschluss bei Greuther Fürth am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei X bestätigten, werden die auslaufenden Verträge von Thomas Ouwejan, vor zwei Jahren noch Korsettstange der Aufstiegsmannschaft, sowie Blendi Idrizi, Cedric Brunner und Steven van der Sloot nicht verlängert.

„Wir möchten uns bei jedem Einzelnen für seine Zeit auf und seinen Einsatz für Schalke bedanken. Abschied nehmen gehört in dieser Phase der Saison dazu, wir wollten den Spielern vor ihrem Urlaub transparent sagen, dass der Weg bei S04 an dieser Stelle endet. Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

Ouwejan spielte drei Jahre auf Schalke, erzielte in 77 Spielen fünf Tore und bereitete 16 weitere vor. Insbesondere die Kombination Terodde/Ouwejan erwies sich als äußerst effektiv. Blendi Idrizi wurde 2021 bei Schalke zum Profifußballer und absolvierte 42 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Bundesliga, wobei er zeitweise an Jahn Regensburg (Saison 2022/23) ausgeliehen war.