Fortuna verpflichtet Leihspieler Daferner und Mustapha nicht

Daferner war im Januar aus Franken an den Rhein gewechselt. In 22 Pflichtspielen erzielte er ein Tor. Der Österreicher Mustapha stieß zur Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit aus der italienischen Serie B zur Fortuna, lief in elf Pflichtspielen auf und markierte zwei Tore in der 2. Bundesliga.