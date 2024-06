Hertha verpflichtet Ex-Bayern-Profi Cuisance

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Mittelfeldspieler Michael Cuisance verpflichtet. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, kommt der ehemalige Profi von Rekordmeister Bayern München zur kommenden Saison vom italienischen Erstliga-Aufsteiger FC Venedig in die deutsche Hauptstadt. Die Ablösesumme soll laut Sky bei etwa 300.000 Euro liegen. Zuletzt war der 24 Jahre alte Franzose an Herthas Ligakonkurrenten VfL Osnabrück verliehen, mit dem er abstieg.

Bei den Bayern gewann Cuisance 2020 die Champions League, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Dennoch lief er sechsmal in der Königsklasse auf. Zudem stehen 46 Einsätze (ein Tor) in der Bundesliga und insgesamt 48 Spiele in den höchsten Spielklassen Frankreichs und Italiens in seiner Vita. Für Osnabrück absolvierte der Linksfuß vergangene Saison 25 Zweitligapartien (drei Tore).